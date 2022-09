DJ MARKET TALK: Trajetória da inflação global deve manter volatilidade elevada

(DJ Bolsa)-- A trajetória da inflação a nível global está a tornar-se ainda mais crucial para a alocação tática de ativos e pode manter a volatilidade elevada até aos próximos dados do índice de preços no consumidor, ou IPC, dizem analistas do JPMorgan numa nota. "Um principio central para a nossa alocação tática de ativos é que os fatores mais consistentes que movimentam os preç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.