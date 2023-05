DJ MARKET TALK: Trajetória de longo prazo da IAG depende de forte posição de capital

(DJ Bolsa)-- A melhoria do lucro da IAG será uma notícia bem recebida pelos investidores que assistiram às reviravoltas da empresa dos últimos anos, diz o analista da eToro Adam Vettese, numa nota. A empresa parece estar a afastar-se dos problemas do passado com a procura por lazer a recuperar totalmente apesar dos receios sobre o custo de vida, diz Vettese. Ainda que os níveis de dívida extraordinária tenham deixado as açõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.