DJ MARKET TALK: Trajetória dos juros do BCE ainda é incerta

(DJ Bolsa)-- Embora as expectativas estejam a consolidar-se em torno de um aumento das taxas de juro de 25 pontos base do Banco Central Europeu na próxima semana, o caminho para o pico do ciclo atual ainda está longe de ser certo, escrevem Chris Attfield e Melissa McCallum, estrategas de taxas do HSBC Global Research. A leitura da inflação e a sondagem ao crédito bancário que vão ser publicados na terça-feira serão fundamentais ...