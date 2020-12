DJ MARKET TALK: Transportadoras de carga têm capacidade para vacinas - FedEx

(DJ Bolsa)-- Companhia aéreas desde a American Airlines à Lufthansa, passando pela Emirates, têm manifestado a sua capacidade para transportar as vacinas para a Covid-19, mas a FedEx diz que não serão necessárias. "Nos EUA, não temos a necessidade de colaborar com qualquer transportadora de passageiros", referiu o vice-presidente executivo da FedEx Express Richard Smith no Senado. A FedEx, a UPS e a DHL prepararam-se para ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

