DJ MARKET TALK: Treasurys a 10 anos oferecem risco-recompensa positivo

(DJ Bolsa)-- O HSBC Global Research está bullish nos Treasurys, esperando que as yields caiam face aos níveis atuais nos próximos meses, diz Steven Major, responsável global de rendimento fixo, numa nota. "Perto de 4,0%, os Treasurys a 10 anos estão próximo do topo do intervalo de 3,25-4,0% dos últimos oito meses, quando as yields atingiram um pico", diz. O HSBC Global Research gosta do risco-recompensa nos níveis ...