DJ MARKET TALK: Treasurys avançam antes de dados do retalho

(DJ Bolsa)-- Os Treasurys sobem moderadamente antes da publicação dos dados das vendas a retalho do mês de julho que vão ser publicados às 1230 TMG. Os economistas preveem um abrandamento do consumo uma vez que a subida de casos de coronavírus em vários estados provocou novas restrições no comércio. As yields dos Treasurys a 10 anos recuam para 0,703% face a 0,714% na quinta-feira. (anna.hirtenstein@wsj.com)

Traduzido ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone