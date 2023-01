DJ MARKET TALK: Treasurys, Bunds podem registar menos procura com mudança do BOJ

(DJ Bolsa)-- O ajustamento inesperado do controlo da curva da yield do Banco do Japão, ou BOJ, em dezembro abre a porta a uma lenta saída da política monetária ultra-acomodatícia e pode por sua vez reduzir a procura das obrigações dos EUA e da Alemanha, refere um analista do Landesbank Baden-Wuerttemberg numa nota. A especulação do mercado de que o BOJ poderá restringir lentamente a política monetária irá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.