DJ MARKET TALK: Treasurys, dólar sobem em início cauteloso do novo ano

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys caem enquanto o dólar sobe acentuadamente contra o euro e os mercados cedem os ganhos iniciais. A yield dos Treasurys a 10 anos cai para 3,75%, enquanto o euro desce 1% contra o dólar, levando o WSJ Dollar Index a subir 0,9% no início do novo ano. Os investidores continuar num modo de aversão ao risco depois de um ano que viu os mercados a cair, enquanto o dólar e as yields das obrigações registaram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.