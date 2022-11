DJ MARKET TALK: Treasurys estão realisticamente descontados - Morgan Stanley WM

(DJ Bolsa)-- A curva dos futuros de fundos federais dos EUA e, por sua vez, os Treasurys estão realisticamente descontados, diz o Morgan Stanley Wealth Management. "Os futuros implicam um pico da taxa de quase 5% por volta de abril ou maio, coincidindo com as expectativas para a inflação subjacente prevista pelas swaps da inflação", diz. Este desconto dá uma almofada aos compradores de obrigações, com o Morgan Stanley ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.