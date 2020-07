DJ MARKET TALK: Treasurys estáveis antes da publicação de resultados empresariais

(DJ Bolsa)-- Os Treasurys negoceiam estáveis antes das divulgações trimestrais dos resultados das principais empresas norte-americanas, que deverão dar uma indicação da extensão dos danos que o coronavírus teve setor empresarial. A Lockheed Martin, a United Airlines e a Snap estão entre as empresas que reportam resultados esta terça-feira. A yields a 10 anos segue a 0,622%, contra 0,619% na segunda-feira. (anna.hirtenstein@wsj.com) <... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

