DJ MARKET TALK: Treasurys estáveis após FDA autorizar novo tratamento

(DJ Bolsa)-- Os Treasurys negoceiam sem alterações depois de a Food and Drug Administration, ou FDA, ter acelerado a revisão de um novo tratamento para o coronavírus. A redução do volume de negociação deve-se também ao facto de agosto ser um mês tradicionalmente mais parado, já que muitos traders estão de férias. A yield da nota a 10 anos segue estável a 0,640%, em comparação com 0,639% na sexta-feira. "...

