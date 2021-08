DJ MARKET TALK: Treasurys já descontaram maioritariamente a restrição da Fed

(DJ Bolsa)-- A restrição da Reserva Federal dos EUA já foi praticamente totalmente descontada pelos Treasurys, diz Steven Major, responsável global de research de rendimento fixo do HSBC. Major diz que os valores não estão tão exagerados agora como estavam em 2013, quando o repentino anúncio da Fed de que ia reduzir as compras de ativos provocou uma enorme volatilidade no mercado de obrigações que resultou numa subida ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone