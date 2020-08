DJ MARKET TALK: Treasurys mantêm ganhos com foco nas negociações orçamentais

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys caem na negociação desta quinta-feira, com os investidores a analisarem a probabilidade de um acordo no Congresso sobre o novo pacote de auxílio do coronavírus. As yields afundaram numa altura de procura por segurança enquanto os traders analisavam declarações da líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. As yields recuperaram depois parte dessas perdas. A yield a 10 anos segue nos 0,515% face aos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone