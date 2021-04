DJ MARKET TALK: Treasurys parecem atrativos para investidores globais

(DJ Bolsa)-- O desempenho relativo abaixo do esperado dos Treasurys significa que esses parecem muito atrativos para os investidores globais, diz Jim Leaviss, chefe do departamento de investimento de ativos de renda fixa da M&G Investments. Isso também inclui mercados como o do Japão, o que "em parte explica a robustez do dólar que temos visto recentemente", diz. (emese.bartha@wsj.com)

