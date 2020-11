DJ MARKET TALK: Treasurys podem acelerar com incerteza nas eleições dos EUA

(DJ Bolsa)-- Os investidores refugiam-se na segurança dos Treasurys, numa altura em que a corrida para a Casa Branca está a gerar discórdia, sendo que as yields dos Treasurys devem cair ainda mais. "Pensamos que haverá mais margem de manobra para as taxas [as yields dos Treasurys] caírem se o resultado for de facto contestado no Supremo Tribunal, ou se o Senado ficar sob controlo republicano (o que parece cada vez mais provável)"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

