DJ MARKET TALK: Treasurys sobem devido a aumento dos receios com o vírus

(DJ Bolsa)-- Os Treasurys sobem esta quinta-feira, levando as yields das notas a 10 anos a cair para 0,85% contra 0,88% na sessão anterior. A aversão ao risco está a superar o otimismo em torno do desenvolvimento de uma vacina. A acrescentar aos receios dos investidores, os pedidos iniciais de subsídio de desemprego subiram para 742.000, acima dos 710.000 pedidos estimados na sondagem do The Wall Street Journal. "Os investidores devem continuar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone