DJ MARKET TALK: Treasurys vistos como hedge cada vez mais eficaz

(DJ Bolsa)-- Os Treasurys tornaram-se uma proteção mais eficaz contra choques, incluindo um potencial default da dívida soberana dos EUA, refere Edward Al-Hussainy, da Columbia Threadneedle, num webinar. O analista refere que, com a subida das taxas da Reserva Federal dos EUA no ano passado mais rápida do que o mercado esperava, os Treasurys eram "um hedge excecionalmente pobre contra os ativos de risco". Agora, "com a aproximaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.