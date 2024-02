DJ MARKET TALK: Três a quatro cortes do BCE este ano parecem realistas

(DJ Bolsa)-- O cenário base do Danske Bank Research aponta para três cortes de 25 pontos base das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu este ano, com os riscos inclinados para quatro cortes, diz Piet Haines Christiansen, observador do BCE no Danske. Esta opinião tem por base a resiliência do mercado laboral, o crescimento ainda continua contido e o processo desinflacionista lento, diz Christiansen numa nota. "Isto deve levar a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.