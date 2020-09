DJ MARKET TALK: Trump será melhor que Biden para ações dos EUA?

(DJ Bolsa)--Estarão as mudanças na corrida pela Casa Branca estão a afetar os preços dos ativos? Steve Englander, do Standard Chartered, encontra uma correlação negativa significativa entre as hipóteses de vitória de Joe Biden, implícita nos mercados eleitorais online, e o mercado de ações dos EUA. Uma mudança de 10% das probabilidades a favor de Biden está associada à queda de 1,7% do S&P ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

