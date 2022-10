DJ MARKET TALK: Truss pode sair do cargo de primeira-ministra em menos de um ano

(DJ Bolsa)-- A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, deve sair do cargo em menos de um ano, de acordo com uma casa de apostas. Truss terá 330 dias ainda no cargo, o que significa que é improvável que deva continuar além da pausa parlamentar do verão de 2023, diz a Sporting Index. O ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, que enfrentou críticas sobre o impacto no mercado do seu orçamento, deve ter 220 dias ainda no cargo,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.