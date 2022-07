DJ MARKET TALK: Turbulência de Itália "com mau timing"

(DJ Bolsa)-- Os desenvolvimentos políticos idiossincráticos de Itália tiveram um mau timing e podem manter os spreads das yields das obrigações elevados apesar dos planos do Banco Central Europeu para uma ferramenta anti-fragmentação, diz Peter Goves, analista de research de rendimento fixo da MFS Investment Management, numa nota. O primeiro-ministro Mario Draghi, cujo pedido de demissão na semana passada foi rejeitado pelo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone