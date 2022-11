DJ MARKET TALK: Turbulência política não facilita missão do BOE

(DJ Bolsa)-- A turbulência política no Reino Unido não tornou a missão do Banco de Inglaterra, ou BOE, mais fácil, diz Katrin Loehken, economista da DWS para o Reino Unido. A queda do mercado de gilts, provocada pelo plano fracassado de expansão orçamental, forçou o BOE a adotar medidas temporárias de emergência e a adiar as vendas ativas da carteira de obrigações que detém, diz. Loehken acrescenta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.