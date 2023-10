DJ MARKET TALK: Turismo doméstico chinês deve ultrapassar níveis pré-pandemia

(DJ Bolsa)-- O volume e receitas do turismo doméstico da China durante o feriado da Semana Dourada podem ultrapassar os níveis pré-pandemia e mais do que duplicar em termos homólogos, dizem os analistas do Maybank Research Erica Tay e Chua Hak Bin numa nota. Os analistas atribuem o aumento considerável deste ano a uma baixa base e ao facto de ser a primeira Semana Dourada da China desde a reabertura. Contudo, esperam que a despesa por turista ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.