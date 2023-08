DJ MARKET TALK: Turismo lidera na criação de emprego em Espanha

(DJ Bolsa)-- Um em cada quatro novos empregos criados em Espanha foi no setor do turismo, revelam dados da agência pública Turespana. O número total de pessoas empregadas no turismo alcançou mais de 2,86 milhões entre abril e junho, um acréscimo de cerca de 147.000 em relação ao período homólogo, e representando um quarto do total de novos empregos criados em Espanha neste período. Mais pessoas estavam empregadas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.