DJ MARKET TALK: Turistas dos EUA enchem Espanha

(DJ Bolsa)-- Os turistas dos EUA estão cada vez mais atraídos por Espanha, com o maior aumento do número de visitantes de qualquer país este ano, de acordo com dados do Ministério do Turismo de Espanha esta terça-feira. Cerca de 2,6 milhões de turistas norte-americanos viajaram para as praias do país, ilhas e cidades nos 12 meses até ao fim de agosto, mais 46%, mais do que qualquer outra nacionalidade, mostram os dados.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.