DJ MARKET TALK: UBS baixa classificação da Volkswagen

(DJ Bolsa)-- A exposição da Volkswagen na China dá ao UBS motivos para baixar a classificação da gigante automóvel alemã para vender face a neutra, diz uma nota de research. A VW está mais exposta na China -- onde os fabricantes locais e altamente competitivos de veículos elétricos estão a esmagar a concorrência estrangeira -- do que qualquer outro fabricante de automóveis, diz o UBS. Entretanto, a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.