DJ MARKET TALK: UBS corta previsões do petróleo devido a contratempos no curto prazo

(DJ Bolsa)-- O UBS corta as previsões do preço do petróleo que está num período de negociação preso a um intervalo, mas mantém a visão de que os problemas da oferta russa e o aumento da procura da China podem impulsionar os preços de volta para os $100 por barril este ano. O banco suíço cortou a previsão de junho em $10 para $100 por barril e as previsões de setembro e dezembro em $5 para $105 ...