DJ MARKET TALK: UBS dá confiança sobre portefólio do Credit Suisse com fim de acordo

(DJ Bolsa)-- A decisão do UBS Group de terminar o acordo com o governo suíço que dava proteção contra algumas potenciais perdas decorrentes da compra do Credit Suisse é tranquilizadora sobre a robustez dos ativos abrangidos pela medida, referem analistas do Citi. A decisão permite ao banco poupar em comissões futuras, tendo pago CHF40 milhões até à data, diz o Citi. Contudo, a confiança que isto transmite ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.