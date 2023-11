DJ MARKET TALK: UBS deve dar prioridade à emissão de obrigações AT1 em 2024

(DJ Bolsa)-- O UBS deve dar prioridade à emissão de obrigações Additional Tier 1 em 2024 num esforço para aumentar o rácio de alavancagem Tier 1, diz o diretor de research financeiro global da CreditSights, Simon Adamson, numa nota. A yield das obrigações perpétuas AT1 do UBS negoceia em torno do mesmo nível do que as pares europeias depois de ter subido em março no seguimento da compra do Credit Suisse, diz ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.