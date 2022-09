DJ MARKET TALK: UBS pode devolver $5,5mM em recompras de ações este ano

(DJ Bolsa)-- O UBS disse que vai aumentar o alvo de recompras em 2022 para mais de $5 mil milhões depois de ter desistido da planeada compra de $1,4 mil milhões da consultora online Wealthfront. O analista do Credit Suisse Jon Peace espera agora $5,5 mil milhões em retornos este ano, com as economias em abrandamento a adiarem algum potencial de recompras -- de até $5,8 mil milhões em 2022 -- para 2023. O UBS também aumentou o dividendo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

