DJ MARKET TALK: UBS sobe previsão de crescimento da China

(DJ Bolsa)-- O UBS aumentou a previsão de crescimento económico para a China em 2022 após números do PIB do terceiro trimestre melhores do que o esperado. Ning Zhang, economista do UBS Global Research para a China, atribui a previsão à aceleração do investimento em infraestruturas e produção industrial e ao crescimento do setor dos serviços, que superou as expectativas, apesar das restrições da Covid-19.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.