DJ MARKET TALK: UBS sobe previsões de crescimento da China

(DJ Bolsa)-- O UBS subiu as previsões de crescimento de 2023 e 2024 para a China para refletir uma reabertura melhor do que o esperado do país, conforme visto nos indicadores económicos divulgados recentemente. O UBS projeta agora um crescimento do PIB de 5,4% para este ano, contra 4,9% anteriormente e 5,2% no próximo ano, acima da projeção anterior de 4,8%. As revisões ocorrem depois de Beijing ter estabelecido uma meta de crescimento ...