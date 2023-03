DJ MARKET TALK: UBS terá danos no curto prazo, ganhos no longo prazo ao comprar CS

(DJ Bolsa)-- A aquisição do Credit Suisse pelo UBS parece uma história de danos no curto prazo que vão levar a ganhos no longo prazo, referem os analistas da RBC Capital Markets Anke Reingen e Oliver Dyson numa nota, ao cortarem a recomendação do UBS para sectorperform face a outperform e o preço-alvo para CHF20 contra CHF24. A escala dos riscos de execução associados à fusão entre os dois bancos suíç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.