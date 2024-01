DJ MARKET TALK: UE tem de resolver desequilíbrios comerciais com a China

(DJ Bolsa)-- A UE tem de resolver os desequilíbrios comerciais com a China, especialmente no que diz respeito aos veículos elétricos, de acordo com o comissário europeu do Comércio e vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis. "Temos um deficit comercial muito grande com a China. E, em certo sentido, isso deve-se em grande parte às barreiras do mercado", disse Dombrovskis à CNBC durante uma ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.