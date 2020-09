DJ MARKET TALK: UE vai ser grande emitente de obrigações no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- A UE deve emitir EUR24 mil milhões de obrigações em 2020 e mais EUR76 mil milhões em 2021 no âmbito do programa SURE, criado para proteger o mercado de trabalho da UE depois da crise económica causada pelo coronavírus, referem os estrategas de taxas da BNP Paribas Markets 360. O programa SURE -- sigla em inglês para "Apoio para Mitigar os Riscos de Desemprego numa Emergência" -- planeia disponibilizar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone