DJ MARKET TALK: Uma boa política de saúde pública é uma boa política económica

(DJ Bolsa)-- Uma boa política de saúde pública é agora sinónimo de uma boa política económica, diz Neil Shearing, economista da Capital Economics. "Os efeitos económicos dos potenciais novos surtos do coronavírus vão depender das características específicas desses surtos e da capacidade dos governos de conterem a propagação sem levar à imposição de restrições alargadas sobre a atividade"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone