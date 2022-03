DJ MARKET TALK: União da UE mantém spreads da Zona Euro contidos

(DJ Bolsa)-- Os spreads das obrigações da Zona Euro mantiveram-se firmes apesar da forte reavaliação das taxas e do fim à vista da flexibilização quantitativa do Banco Central Europeu, disseram os estrategas de taxas do Société Générale, acrescentando que um fator de apoio é a união da UE no atual conflito russo-ucraniano. "O senso geral de que a UE está unida nesta crise e a maior tolerâ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone