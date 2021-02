DJ MARKET TALK: Unilever afunda após resultados dececionantes face às rivais

(DJ Bolsa)-- As ações da Unilever recuam 4,4% para 4.146 pence em Londres, liderando as quedas do FTSE 100, depois de reportar os resultados de 2020, que o RBC diz terem sido "um pouco dececionantes no contexto dos fortes resultados de outras empresas de produtos de consumo nos últimos dias". Estes incluem os desempenhos "significativamente acima das expectativas" da P&G, Colgate e Diageo, refere a RBC. O lucro líquido ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

