DJ MARKET TALK: Unilever com 2T sólido; pode dar seguimento no 3T

(DJ Bolsa)-- A Unilever superou as expectativas de volumes e margens com boa qualidade, aliviando assim os recentes receios resultantes dos reportes de subsidiárias em mercados emergentes, diz o Citi. A retalhista anglo-holandesa teve um crescimento subjacente das vendas de 7,9% no segundo trimestre, acima do consenso compilado pela empresa de 6,4%, mas as expectativas tinham sido algo moderadas após os resultados de algumas subsidiárias, dizem analistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.