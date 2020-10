DJ MARKET TALK: Unilever continua a usufruir de impulso da pandemia nas vendas

(DJ Bolsa)-- O crescimento da Unilever no terceiro trimestre continua a ser motivado pelo impulso da pandemia às vendas de produtos de higiene pessoal e para a casa, diz o analista da Interactive Investor Richard Hunter. A empresa registou uma queda trimestral das receitas em grande parte por causa dos efeitos cambiais negativos, mas as vendas subjacentes subiram 4,4%, nota o analista. Entretanto, o segmento online disparou 76% em termos homólogos. "... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

