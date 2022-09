DJ MARKET TALK: Unilever deve nomear CEO externo - RBC

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Unilever deve contratar um CEO fora da empresa, dado que a cultura da firma é demasiado introspetiva e carece de olhar crítico, dizem os analistas do RBC James Edwardes Jones e Emma Letheren numa nota de research. Os analistas dizem que a retalhista anglo-holandesa deve trazer uma pessoa que não esteja enraizada nessa cultura, destacando o período em que Paul Polman, que já tinha trabalhado na Nestlé e na Procter &... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.