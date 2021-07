DJ MARKET TALK: Unilever deve registar vendas mais elevadas no primeiro semestre

(DJ Bolsa)-- Os investidores da Unilever vão procurar confirmação nos resultados do primeiro semestre da empresa na quinta-feira sobre se está a caminho de atingir os alvos de vendas. O CEO Alan Jope disse que a Unilever espera impulsionar as vendas subjacentes em 2021 em linha com o intervalo-alvo de longo prazo de 3%-5%, sendo que o primeiro semestre deve estar perto do limite superior desse intervalo, diz a Hargreaves Lansdown. "Esta semana ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone