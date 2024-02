DJ MARKET TALK: Unilever tem de melhorar posição competitiva

(DJ Bolsa)-- A Unilever ainda tem de melhorar a sua competitividade apesar de ter apresentado projeções alinhadas com as expectativas do mercado, diz o RBC Capital Markets numa nota após a divulgação dos resultados da retalhista. A empresa anglo-holandesa reportou resultados do quarto trimestre e de 2023 praticamente em linha com o consenso de expectativas. "Vemos o aumento significativo da comercialização/vendas no 2S como ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.