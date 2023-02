DJ MARKET TALK: USD/JPY cai acentuadamente com menor perspetiva de alívio

(DJ Bolsa)-- O USD/JPY cai acentuadamente esta sexta-feira, depois de uma notícia do jornal Nikkei ter dito que o governo japonês vai nomear Kazuo Ueda, antigo membro do comité de política monetária do Banco do Japão, ou BOJ, como próximo governador do banco central. O par USD/JPY segue a 130,61 face a 131,54 antes das notícias. Uma notícia anterior do Nikkei dizia que o governo abordou o vice-governador do BOJ Masayoshi ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.