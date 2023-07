DJ MARKET TALK: Uso da palavra "inflação" diz muito sobre prioridade do BCE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A utilização pelo Banco Central Europeu da palavra "inflação" na quinta-feira revela quão seriamente o banco está a encarar a tarefa de fazer a inflação regressar ao alvo, diz Piet Haines Christiansen, analista para o BCE do Danske Bank Research, numa nota. "Tudo se resume à inflação, como é visível pela utilização por 35 vezes da palavra 'inflação'... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.