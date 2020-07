DJ MARKET TALK: Vacina da J&J para coronavírus eficaz em macacos em novo estudo

(DJ Bolsa)-- A vacina experimental para o coronavírus da Johnson & Johnson protegeu em larga medida os macacos intencionalmente expostos ao vírus num novo estudo. Para uma parte dos macacos que foram vacinados com uma só dose, todos os seis não tinham vírus detetável nas vias respiratórias inferiores, e cinco dos seis macacos não tinha vírus detetável em análises nasais. A proteção dos pulmões pode evitar a doenç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

