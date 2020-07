DJ MARKET TALK: Vacina não dita fim dos testes à Covid-19

(DJ Bolsa)-- A chegada de uma vacina bem-sucedida contra o coronavírus não trará um fim imediato à procura por testes, de acordo com Stephen Rusckowski, CEO da Quest Diagnostics. "Acreditamos que haverá testes do Covid-19 no próximo ano em 2021", disse Rusckowski aos analistas numa teleconferência. Quando uma vacina foi aprovada, priorizar os recetores será o desafio central, prevê Rusckowski. (matt.grossman@wsj.com; @mattgrossman) ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

