DJ MARKET TALK: Vacinações podem ser adiadas com suspensões de vacina da AstraZeneca

(DJ Bolsa)-- A Dinamarca juntou-se à Áustria ao suspender a utilização da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca depois de notícias de vários casos de coágulos de sangue que levaram à morte de uma pessoa na Áustria, diz o Nordea. "Deve demorar algumas semanas até que haja uma decisão final sobre este caso, mas a resposta dos governos deve ser muito provavelmente adiar o calendário da vacinaçã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone