DJ MARKET TALK: Vai demorar tempo para medir dano económico das cheias alemãs

(DJ Bolsa)--Vai demorar algum tempo para analisar o impacto económico das desvastadoras cheias na Alemanha ocidental, diz Carsten Brzeski, responsável global de macro do ING. A indústria de seguros considera que as cheias de 2002, que atingiram principalmente a parte leste do país, tiveram o impacto económico mais severo, com um dano segurado estimado na Alemanha de EUR4,5 mil milhões, diz Brzeski. As empresas industriais, muitas das ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone