DJ MARKET TALK: Valor das ações do CaixaBank é atrativo - Jefferies

(DJ Bolsa)--As ações do CaixaBank têm ficado atrás das pares europeias no último mês e o valor das ações é atrativo, diz o Jefferies. As ações do banco espanhol caíram quase 22% no último mês face a uma queda de 6,6% do segmento bancário do Stoxx Europe 600. "O recente baixo desempenho do CaixaBank deixa o valor das ações atrativo, na nossa visão", diz. O banco chegou ...

